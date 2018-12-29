Полиция Невского района поймала банду грабителей

С 1 декабря 2018 года они нападали на мужчин и грабили их.

C первого декабря 2018 года в полицию Невского района обратились три разных человека, все они сообщали о разбойных нападениях, еще три пострадавших сообщили об ограблениях. Преступления происходили на Товарищеском проспекте, проспекте Большевиков, Елизарова, улице Бабушкина и Ольги Берггольц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники нападали только на мужчин. Сотрудникам полиции удалось задержать банду, состоящую из четырех человек. Всем им от 20 до 39 лет, безработные.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статям 161 и 162 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу. пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции выясняют, не совершали ли подозреваемые другие противоправные действия.

Фото: Piter.TV