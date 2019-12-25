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В Невском районе полицейские задержали 11-классника, ограбившего 15-летнего школьника
Сегодня, 12:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе полицейские задержали 11-классника, ограбившего 15-летнего школьника

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Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

В Невском районе полицейские задержали 11-классника, ограбившего 15-летнего школьника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 апреля обратилась 36-летняя женщина. Она заявила, что вечером около дома 11/1 по Дальневосточному проспекту трое неизвестных, избив руками её 15-летнего сына, отобрали у него мобильный телефон, колонку с ручкой, несколько портативных зарядных устройств, беспроводные наушники. Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления 21 апреля был задержан 17-летний ученик 11 класса, ранее судимый за кражу. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Устанавливаются остальные участники нападения.

Также полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в изнасиловании девочки в 1993 году.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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