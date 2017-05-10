Полицейские Невского района 15 минут догоняли нарушителя ПДД на Hyundai

Водителю-гонщику выписали несколько штрафов.

В среду, 18 декабря, полицейские с погоней задержали нарушителя ПДД на "Хендай Солярисе", сообщила пресс-служба ГУ МВД. Мужчина на иномарке появился в поле зрения стражей порядка в первом часу ночи у дома №25 по проспекту Большевиков. Полицейские попытались остановить машину с нарушителем у руля, но гонщик только прибавил скорость в попытке скрыться.

Полиция пустилась в организованное преследование, "Хендай" тем временем продолжал нарушать дорожные правила, ставя попутчиков под угрозу безопасности. Спустя 15 минут иномарку удалось остановить у дома №64 по проспекту Коммуны. За рулем был 23-летний уроженец среднеазиатского государства, не имеющий регистрации на территории России.

В отношении водителя составили пять административных протоколов: за нарушение ПДД и миграционного законодательства.

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Фото: Piter.TV