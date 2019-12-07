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Вице-губернатор посетил новую котельную в Невском районе
Сегодня, 17:24
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Вице-губернатор посетил новую котельную в Невском районе

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Котельная расположена на территории Усть-Славянки.

В Петербурге продолжают готовиться к зиме. Вице-губернатор Максим Шаскольский посетил котельную, которая находится в муниципальном округе "Рыбацкое". Об этом сообщила его пресс-служба.

Котельная находится на Советском проспекте. В отопительном сезоне 2020-2021 она обеспечит теплоснабжение территорий застройки трех жилых комплексов. В будущем в зону системы теплоснабжения попадут около 1 млн кв.метров жилой застройки с населением более 30 тыс. человек. 

Также котельная обеспечивает тепло 6 детским садам и 2 средним школам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге автоматически продлили субсидии на оплату ЖКУ. 

Фото: te-spb.ru

 

Теги: котельная, теплоснабжение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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