В Невском районе осудили наркоторговцев гашишом и амфетамином

В Петербурге признали виновными членов крупной наркотической группировки.

В Невском районном суде вынесли приговор четверым членам группировки, занимавшейся оборотом наркотических и психотропных веществ.

В августе 2012 года лидер банды Никита Никонов разработал преступную схему и привлек к деятельности по хранению и сбыту незаконных веществ Новикова. В 2013 году к ним присоединился Валентин Крылов. Известно, что злоумышленники поставляли и распространяли гашиш и амфетамин. Поиск новых “клиентов Никита Новиков возложил на Романа Миронова, а Валентин Крылов - на брата Е.

Сообщается, что товар на продажу хранился в съемной квартире. Там же его расфасовывали на мелкие партии. В рамках “бизнеса”, Никонов придумал способы конспирации, регулярно менял телефонные номера и использовал зашифрованные фразы с покупателями. При задержании бандитов, оперативники изъяли у подозреваемых гашиш с массой более 100 граммов, 800 граммов амфетамина, весы и упаковку из-под психотропных веществ. Также при обыске жилья в помещении нашли еще 1,5 килограмма амфетамина.

Днем 16 января Невский суд признал Никиту Никонова виновным и назначил наказание в размере 17 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима и штраф в миллион рублей. Валентин Крылов получил 14 лет строгого режима и штраф в полмиллиона рублей. Евгений Крылов сядет на 13 лет и заплатит 350 тысяч рублей, а Роман Миронов - на 11 лет и 150 тысяч.