В Невском районе нашли подозреваемого в убийстве 31-летней петербурженки

Она скончалась в больнице от ножевых ранений.

В Невском районе Петербурге раскрыли убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района 19 октября в три часа ночи поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир дома 69 по Дальневосточному проспекту. В результате на кухне указанной квартиры с множественными колото-резаными ранениями различных частей тела обнаружены 31-летняя женщина, снимающая эту квартиру, и ее 33-летняя гостья. Обеих с тяжелыми ранениями госпитализировали. Впоследствии квартиросъемщица скончалась в больнице. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Через два дня по подозрению в совершенном преступлении полицейские задержали на проспекте Большевиков 33-летнего гражданина одного из закавказских государств. Он нигде не работает, в Петербурге находится без регистрации. Он изобличен в том, что в ходе ссоры в ту ночь ножом ударил потерпевшую.

Также полиция разыскивает ливийца, устроившего поножовщину в Шушарах.

Фото: Рixabay