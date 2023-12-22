В Невском и Выборгском районах построят по два жилых дома

В конце декабря 2023 года состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт–Петербурга Николая Линченко.

На Градостроительную комиссию было заявлено 44 обращения городских застройщиков, 3 из которых было отозвано заявителями и снято с рассмотрения. 41 обращение прошли обсуждения членами комиссии. По итогам работы одобрено 32 проекта жилищного строительства.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", ООО "Специализированный застройщик "Бонава" представила документы по двум проектам в Выборгском районе (пр. Тореза, д. 42, корп. 1, лит. А и пр. Тореза, д. 102, корп. 4, лит. А) и двум проектам в Невском районе (ул. Ольги Берггольц, д. 22, лит. А и пр. Обуховской Обороны, д. 105). Застройщик планирует возвести там многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями площадью 10 276 кв.м, 6 800 кв.м, 13 913,06 кв.м и 17 280 кв.м соответственно.

Выборгский район Петербурга

Возведение жилых домов на проспекте Тореза возможно при условии проектирования, строительства и безвозмездной передачи в собственность Петербурга детского сада на 220 мест, а также при создании благоустройства береговой полосы для общего доступа на прилегающей территории проекта, ряда внутриквартальных проездов, благоустройства территории и работ по реконструкции части Гаврской ул.

Невский район Петербурга

Проект на ул. Ольги Берггольц можно реализовать при условии проектирования, строительства и безвозмездной передачи в собственность города встроенно-пристроенного садика на 60 мест и элементов благоустройства земельного участка, предназначенного для его эксплуатации ДОУ, а также при условии создания ряда объектов благоустройства территории.

На пр. Обуховской Обороны строить жилье можно при условии проектирования, строительства и безвозмездной передаче в собственность Петербурга сада на 110 мест, безвозмездной передаче встроенных помещений площадью не менее 317 кв.м с чистовой отделкой и монтируемым оборудованием для размещения кабинета врача общей практики синхронизировано со сроком строительства проекта жилищного строительства, а также при условии создания ряда внутриквартальных проездов. Кроме того, застройщик должен будет выполнить капитальный ремонт школы № 327 на ул. Ткачей, д. 9, лит. А.

На Московском шоссе также построят два многоэтажных дома.

Фото: unsplash