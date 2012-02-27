В Нэшвилле два десятка ти-рексов устроили забег

По улицам американского Нэшвилла пробежали несколько десятков динозавров. Прохожим понравилось забавное зрелище: они с удовольствием фотографировались с тираннозаврами.

На этой неделе в американском Нэшвилле состоялся необычный забег. Люди нарядились в костюмы тираннозавров. Ти-рексами стали как взрослые, так и дети. Компания из примерно 25 человек пробежались по улицам, сообщают местные СМИ.

Динозавры бежали прямо между прохожих. Поэтому иногда люди удивлялись, так как в один момент оказывались в окружении толпы тираннозавров. Но костюмы выглядят не пугающе, а скорее мило. Поэтому после окончания забега с ти-рексами с удовольствием фотографировались.

Видео: Youtube / FriendFilmsTheWorld