В Нефтекамске эвакуировали людей после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме

Прокуратура ведет проверку по факту произошедшего.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме по улице Дорожной в Нефтекамске. Об этом рассказали представители рпесс-службы экстренных ведомств в регионе. Эксперты заметили, что хлопок бытового газа (газовоздушной смеси) зафиксирован на территории многоквартирного жилого здания. Спасателям удалось эвакуировать 63 человека из двух подъездов, в числе которых находилось 14 несовершеннолетних граждан Башкирии. На текущий момент известно о том, что повреждены натяжной потолок и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома, также повреждено остекление. В подъезде дома осыпалась штукатурка. Сведений о пострадавших нет. Для местных жителей власти подготовили пункты временного размещения. К оперативным мероприятиям привлекались 27 человек личного состава и 14 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России - 13 человек и 4 единицы техники. В настоящее время не выявлена угроз дальнейшего обрушения. Однако газ перекрыт в поврежденном подъезде. Обстоятельства и причины инцидента уточняются. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что взрыв произошел на последнем этаже девятиэтажного дома. В помещении не было никого из граждан.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. пресс-служба прокуратуры

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Фото и видео: Telegram / SHOT



