В Находке задержали иностранное судно из-за долгов перед моряками

Со 2 июля корабль задержан до выплаты долгов экипажу из Украины.

В приморском порту Находка задержано иностранное судно из-за долгов перед моряками. Об этом журналистам рассказал представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский. Чиновник объяснил, что корабль Bourbon под флагом Либерии имеет большой долг перед украинскими сотрудниками.

В конце июня украинский экипаж судна Bourbon обратился в профком моряков Владивостока на подходе к Находке. Моряки сообщили о двухмесячной задержке по выплате заработной платы за свои услуги.

Касательно старшего механика, ему было рекомендовано написать письменное заявление, как и на списание в связи с окончанием контракта остальным членам экипажа Петр Осичанский, представитель Международной федерации транспортников на Дальнем Востоке

Со второго июля 2020 года судно задержано до момента полной выплаты долгов экипажу.

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