В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

В Находке грузовик врезался в автобус. Об этом сообщили представители региональной Росгвардии и правоохранительных органов. По данным ведомств, пострадавшими в результате аварии считаются шестеро человек.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение.
сообщение МВД по Приморскому краю
Известно, что за рулем иномарки находился шофер с 23-летним стажем. Автобусом управлял водитель 1968 года рождения. Транспорт двигался по городскому маршруту под номером шесть. Из-за удара о легковой автомобиль общественный транспорт сначала заехал на бордюр, а после столкнулся о дерево.
Пострадавшие в ДТП получили травмы различной степени тяжести. В основном медики зафиксировали у них ушибы и ссадины. Одну женщину пришлось госпитализировать в больницу.
В Приморье инспекторы спасли изюбря, распластавшегося на льду.
Фото: Вконтакте/Росгвардия_Приморский край
Видео: YouTube / Новости Находки
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