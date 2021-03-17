В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие

С места аварии была госпитализирована одна женщина, остальные пострадавшие отделались ушибами и ссадинами.

В Находке грузовик врезался в автобус. Об этом сообщили представители региональной Росгвардии и правоохранительных органов. По данным ведомств, пострадавшими в результате аварии считаются шестеро человек.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автобуса Hyundai County и допустил столкновение. сообщение МВД по Приморскому краю

Известно, что за рулем иномарки находился шофер с 23-летним стажем. Автобусом управлял водитель 1968 года рождения. Транспорт двигался по городскому маршруту под номером шесть. Из-за удара о легковой автомобиль общественный транспорт сначала заехал на бордюр, а после столкнулся о дерево.

Пострадавшие в ДТП получили травмы различной степени тяжести. В основном медики зафиксировали у них ушибы и ссадины. Одну женщину пришлось госпитализировать в больницу.

В Приморье инспекторы спасли изюбря, распластавшегося на льду.

Фото: Вконтакте/Росгвардия_Приморский край

Видео: YouTube / Новости Находки