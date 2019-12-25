В Национальном родительском комитете призвали установить рециркуляторы в школах. С инициативой выступила председатель всероссийского общественного движения Ирина Волынец, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По её мнению, установка рециркуляторов позволит избавить детей и персонал в школах от обязанности соблюдать масочный режим. Волынец считает, что приборы абсолютно безвредны и очищают воздух не только от COVID-19, но и от других вирусов и бактерий.
Председатель национального родительского комитета считает, что если бы рециркуляторы были установлены в общественных местах своевременно, то гражданам не пришлось бы уходить на самоизоляцию, дистанционную работу и учёбу.
Волынец отметила, что в России есть производители подобных аппаратов.
Отметим, что рециркуляторы обеззараживают воздух в помещении при помощи ультрафиолета.
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