В России есть производители подобных аппаратов.

В Национальном родительском комитете призвали установить рециркуляторы в школах. С инициативой выступила председатель всероссийского общественного движения Ирина Волынец, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По её мнению, установка рециркуляторов позволит избавить детей и персонал в школах от обязанности соблюдать масочный режим. Волынец считает, что приборы абсолютно безвредны и очищают воздух не только от COVID-19, но и от других вирусов и бактерий.

Председатель национального родительского комитета считает, что если бы рециркуляторы были установлены в общественных местах своевременно, то гражданам не пришлось бы уходить на самоизоляцию, дистанционную работу и учёбу.

Волынец отметила, что в России есть производители подобных аппаратов.

Отметим, что рециркуляторы обеззараживают воздух в помещении при помощи ультрафиолета.

Ранее в России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей.