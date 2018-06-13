В НИИ скорой помощи спасают водителя, пострадавшего из-за гона лосей

После операции пациент находится в стабильном состоянии.

В Петербурге и Ленинградской области водители стали чаще видеть лосей на дорогах – это связано с периодом размножения (гона) у животных. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказали, что сейчас медики спасают мужчину, который пострадал в аварии с лосем 23 сентября.

Вес взрослого лося около 500 кг. При выбегании лося на дорогу нередко происходят несчастные случаи столкновения с автомобилями. НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой головы, с тяжелым ушибом головного мозга с формированием контузионно-геморрагического очага правой височной доли, множественными гематомами и ранами мягких тканей головы. После операции пациент находится в стабильном состоянии.

Медики напомнили, что при встрече с лосем необходимо снижать скорость, также стоит остановиться и включить аварийный сигнал, предупреждая других водителей. После этого следует дождаться, когда лось уйдет в лес. Сигналить ему нельзя – это может спровоцировать животное на неадекватную реакцию.

Ранее водителям напомнили, что у лосей гон продлится до середины октября.

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