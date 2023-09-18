Водителям напомнили, что у лосей гон продлится до середины октября

По словам биолога, лоси активно перемещаются по лесу от заката и до рассвета, а днем отдыхают, набираются сил.

В Ленинградской области у лосей продолжается гон. В поисках самок за сутки они преодолевают десятки, а иногда и сотни километров, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Идя по лесу, они издают призывный голос, напоминающий глухое мычание или стон. Во время гона самцы почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела. Павел Глазков, биолог

По словам биолога, лоси активно перемещаются по лесу от заката и до рассвета, а днем отдыхают, набираются сил. Такой образ жизни у лосей продлится примерно до середины октября. В поисках самок самцы выбегают и на дороги.

Водители, будьте особенно внимательны, особенно в сумеречное и ночное время! Максимально снижайте скорость, особенно там, где установлены знаки "Осторожно: дикие животные". Павел Глазков, биолог

По данным Комитета по природопользованию Петербурга, в Северной столице насчитывается 32 лося. В Ленинградской области живет около 24 тысяч этих лесных великанов.

На прошлых выходных в Петербурге и Ленобласти в ДТП погибли два лося.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков