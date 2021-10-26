В НИИ Джанелидзе три месяца лечили пациентку с инсультом, вызванным нападением медведя

У пострадавшей было множество ранений на голове и шее, также была повреждена сонная артерия, что и привело к инсульту.

В НИИ Джанелидзе спасают пациентку с инсультом, вызванным нападением медведя. Как рассказал "Петербургскому дневнику" замдиректора Института скорой помощи по научной работе, главный невролог Петербурга Игорь Вознюк, во время экспедиции на Чукотке на женщину-геолога напал медведь.

По словам невролога, у пострадавшей было множество ранений на голове и шее, также была повреждена сонная артерия, что и привело к инсульту. На данный момент женщина проходит реабилитацию.

Во время экспедиции пятидесятилетняя петербурженка вместе с коллегами вышла на лесную поляну, где медведица кормила трех медвежат. Геологи не сразу поняли, что это медведь, они приняли животное за камень. Медвежата сразу убежали в лес, увидев людей, а вот медведица успела покалечить геолога.

Женщину лечили почти на протяжении трех месяцев, сейчас ее здоровье близко к норме, она уже может ходить на небольшие расстояния.

Научный прорыв в лечении онкопациентов совершили врачи НИИ скорой помощи Джанелидзе.

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