В НИЦ им. Гамалеи допустили новую волну коронавируса в России с потеплением

Очередная волна инфекции может вернуться в Россию в конце марта - начале апреля.

В Центре им. Гамалеи допустили новую волну коронавируса в России с потеплением, в 20-ых числах марта или начале апреля. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил ведущий специалист НИЦ Федор Лисицын. По мнению эксперта, остановить дальнейшее распространение инфекции по стране поможет только массовая вакцинация населения.

Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением...К этому времени, надеюсь, должен быть эффект от вакцинации, должны быть готовы медицинские службы Федор Лисицын, ведущий специалист НИЦ имени Гамалеи

Эксперт уверен, что отдельные случаи заражения по России врачи будут фиксировать до конца 2021 года и начала 2022 года. Лисицын подчеркнул, что речь идет именно о конкретных случаях инфицирования, а не эпидемии.

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Видео: Youtube/Россия 24