В NASA рассказали о главной угрозе для Земли

Специалисты считают, что супервулкан Йеллоустоун устроит на планете "вулканическую зиму", а последствия его взрыва ощутят на Камчатке.

Эксперты из NASA заявили, что супервулкан Йеллоустоун — главная угроза для человечества. По словам специалистов, последствия его извержения несут большую опасность для планеты, чем падение большого астероида.

Мощность от взрыва вулкана, расположенного в американском штате Вайоминг, настолько сильная, что будет ощутима даже в районе Камчатки, которая расположена на противоположном берегу Тихого океана.

Опасность заключается и в возможной "вулканической зиме". В результате извержения в атмосферу попадет несколько сотен кубических километров пепла и пыли. Это приведет к охлаждению планеты, которое будет длиться десятилетиями и приведет к гибели большого количества человек.

В настоящее время ученые пытаются решить проблему Йеллоустоунского вулкана. Эксперты NASA собираются применить для этого воду. С ее помощью будут охлаждать верхнюю часть вулкана, который при этом будут использовать в качестве теплоэлектростанции, сообщает The Independent.

Фото: doomlanet.ru