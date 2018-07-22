Интерьер был создан в XIX веке в стиле итальянского Ренессанса.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Музыкальной гостиной театра "Санкт-Петербург Опера" обновили исторический интерьер. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что специалисты создали в Музыкальной гостиной театра интерьер в стиле итальянского Ренессанса. Часть гостинной была восстановлена ещё в 2000-х. А другая часть сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.

Рестовраторы работали с прогнившей древесиной и трещинами в стенах. Отмечается, что ранее оригинальный интерьер украшала имитация ценных пород дерева.

Ранее мы сообщали о том, что колоннада Исаакиевского собора откроется для посетителей 16 июля.

Фото:spboperatheatre/instagram