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В Музыкальной гостиной театра "Санкт-Петербург Опера" обновили исторический интерьер
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

В Музыкальной гостиной театра "Санкт-Петербург Опера" обновили исторический интерьер

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Интерьер был создан в XIX веке в стиле итальянского Ренессанса.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Музыкальной гостиной театра "Санкт-Петербург Опера" обновили исторический интерьер. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что специалисты создали в Музыкальной гостиной театра интерьер в стиле итальянского Ренессанса. Часть гостинной была восстановлена ещё в 2000-х. А другая часть сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.

Рестовраторы работали с прогнившей древесиной и трещинами в стенах. Отмечается, что ранее оригинальный интерьер украшала имитация ценных пород дерева. 

Ранее мы сообщали о том, что колоннада Исаакиевского собора откроется для посетителей 16 июля.

Фото:spboperatheatre/instagram

Теги: санкт-петербург опера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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