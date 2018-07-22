В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Музыкальной гостиной театра "Санкт-Петербург Опера" обновили исторический интерьер. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Известно, что специалисты создали в Музыкальной гостиной театра интерьер в стиле итальянского Ренессанса. Часть гостинной была восстановлена ещё в 2000-х. А другая часть сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.
Рестовраторы работали с прогнившей древесиной и трещинами в стенах. Отмечается, что ранее оригинальный интерьер украшала имитация ценных пород дерева.
Ранее мы сообщали о том, что колоннада Исаакиевского собора откроется для посетителей 16 июля.
Фото:spboperatheatre/instagram
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