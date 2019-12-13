Всем посетителям придётся носить средства индивидуальной защиты.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что колоннада Исаакиевского собора откроется для посетителей 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-памятника.

Отмечается, что на смотровую площадку не смогут подняться посетители с ограниченными возможностями.

Также посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы, а именно средства индивидуальной защиты и соблюдать. Кроме того, гости музея-памятника должны соблюдать дистанцию. На площадке могут находиться не более 50 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково в четверг отменили 6 рейсов.

Фото:Piter.TV