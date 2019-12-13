В четверг, 16 июля, стало известно о том, что колоннада Исаакиевского собора откроется для посетителей 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-памятника.
Отмечается, что на смотровую площадку не смогут подняться посетители с ограниченными возможностями.
Также посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы, а именно средства индивидуальной защиты и соблюдать. Кроме того, гости музея-памятника должны соблюдать дистанцию. На площадке могут находиться не более 50 человек.
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Фото:Piter.TV
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