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В Музее стрит-арта сожгли огромную надпись "ВСЁ" в честь Масленицы

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Также на территории музея организовали фудкорт с блинами и глинтвейном.

В честь конца Масленичной недели в петербургском музее стрит-арта прошел перформанс "Гори оно все синем пламенем". Вместо чучела сожгли огромную надпись "ВСЁ".

Автором перформанса является художник Антон Польский. Картонно-деревянную конструкцию размером 8 на 4 метра подожгли в 14:30. Ситуация находилась на контроле МЧС. На месте была машина спасателей. 

Таким образом, по замыслу организатором, посетители смогли проститься со всем, что надо было отпустить. 

Ранее Piter.TV показал, как отметили Масленицы военнослужащие Ленобласти. 

Видео: Instagram / @strtartmuseum

Теги: масленица, музей стрит-арта, перформанс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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