Военнослужащие Ленобласти отпраздновали Масленицу: видео

Военные и члены их семей прыгали в мешках, соревновались в перетягивании каната и поднимали гири.

На территории Красносельской мотострелковой бригады провели праздничные мероприятия к окончанию Масленичной недели. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 14 марта.

Был проведен конкурс среди военных поваров по приготовлению блинов. Праздничное угощение могли попробовать все желающие.

Военнослужащие соревновались в перетягивании каната, в жиме гирь и веселой эстафете. Гости празднества увидели фотовыставку и тематические экспозиции, посвященные истории праздника. Масленица сопровождалась русскими народными песнями.

В празднике поучаствовали более тысячи военнослужащих. Пришли и члены их семей.

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Видео: Пресс-служба Западного военного округа