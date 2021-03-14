Военнослужащие Ленобласти отпраздновали Масленицу: видео

На территории Красносельской мотострелковой бригады провели праздничные мероприятия к окончанию Масленичной недели. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 14 марта.
Был проведен конкурс среди военных поваров по приготовлению блинов. Праздничное угощение могли попробовать все желающие.
Военнослужащие соревновались в перетягивании каната, в жиме гирь и веселой эстафете. Гости празднества увидели фотовыставку и тематические экспозиции, посвященные истории праздника. Масленица сопровождалась русскими народными песнями.
В празднике поучаствовали более тысячи военнослужащих. Пришли и члены их семей.
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Видео: Пресс-служба Западного военного округа
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