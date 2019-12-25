В Мурманской области COVID-19 подтвердили у 128 человек

В Мурманской области нарастающим итогом с начала эпидемии 128 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что по состоянию на 22.00 12 апреля в регионе выявлено 128 случаев инфицирования COVID-19. 10 человек уже выписаны по выздоровлению, 118 человек проходят лечение в стационарах. Летальных исходов не зафиксировано.
По районам области случаи коронавируса распределились следующим образом:
79 в Кольском районе
27 в Кировско-Апатитской агломерации
7 в Мурманске
6 в ЗАТО Александровск
5 в Печенгском районе
1 в ЗАТО Североморск
2 в Мончегорске
1 в Кандалакше
Среди заболевших только 3% это люди старше 66 лет. Самое большое количество инфицированных среди людей молодого возраста от 18 до 45 лет - 71%.
Сегодня ранее: Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля
Фото: Piter.TV
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