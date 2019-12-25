В Мурманской области COVID-19 подтвердили у 128 человек

10 пациентов выздоровели, 118 человек находятся в больнице на лечении.

В Мурманской области нарастающим итогом с начала эпидемии 128 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что по состоянию на 22.00 12 апреля в регионе выявлено 128 случаев инфицирования COVID-19. 10 человек уже выписаны по выздоровлению, 118 человек проходят лечение в стационарах. Летальных исходов не зафиксировано.

По районам области случаи коронавируса распределились следующим образом:

79 в Кольском районе

27 в Кировско-Апатитской агломерации

7 в Мурманске

6 в ЗАТО Александровск

5 в Печенгском районе

1 в ЗАТО Североморск

2 в Мончегорске

1 в Кандалакше

Среди заболевших только 3% это люди старше 66 лет. Самое большое количество инфицированных среди людей молодого возраста от 18 до 45 лет - 71%.

Сегодня ранее: Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля

Фото: Piter.TV