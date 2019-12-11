В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника "Правого сектора"*

Террорист пытался забрать готовую бомбу.

В Мурманске задержали 36-летнего мужчину, готовившего теракт. ФСБ поймали сторонника "Правого сектора", запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Его остановили в тот момент, когда гражданин забирал взрывное устройство из тайника. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ.

В ведомстве добавили, что бомба была самодельной, но большой мощности. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Предполагаемого преступника обвиняют в статьях 30 и 205 УК РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска.

Фото: ЦОС ФСБ

Видео: ЦОС ФСБ

