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СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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Официальные органы еще не подтвердили информацию, распространяемую местными журналистами.

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска. В Ura.ru сообщили, что оперативники поймали Евгения Тефтегева в Магнитогорске. Официальных подтверждений от силовых структур не поступило. Сам чиновник на звонки журналистов предпочитает не отвечать

Напомним, что Тефтегев управлял Челябинском с 2014 по 2018 года. Затем его назначили на должность вице-губернатора Челябинской области. Однако новый глава ЧО  Алексей Текслер отправил чиновника в отставку.

Ранее Piter.tv писал о том, что юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации.

Видео: YouTube/NewSoldat

Теги: евгений тефтегев, задержание, мэр, фсб, челябинск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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