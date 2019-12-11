СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Официальные органы еще не подтвердили информацию, распространяемую местными журналистами.

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска. В Ura.ru сообщили, что оперативники поймали Евгения Тефтегева в Магнитогорске. Официальных подтверждений от силовых структур не поступило. Сам чиновник на звонки журналистов предпочитает не отвечать

Напомним, что Тефтегев управлял Челябинском с 2014 по 2018 года. Затем его назначили на должность вице-губернатора Челябинской области. Однако новый глава ЧО Алексей Текслер отправил чиновника в отставку.

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