В Муринский парк уже несколько дней сбрасывают строительный мусор

По словам местных жителей, в Смольный и полицию уже были направлены жалобы.

Жители Северного проспекта пожаловались, что в Муринский парк уже трое суток складируют строительный мусор. Ежедневно машины привозят отходы. Об этом местные сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор поста уточнил, что отправлял жалобы, обращался в полицию, но грузовые машины продолжают привозить мусор. Номера фур заляпаны снегом и грязью.

Как указал очевидец в группе "За сохранение Муринского парка" в соцсети "ВКонтакте", недавно около территории парка убрали коммерческую стоянку, чтобы благоустроить данный участок. Однако теперь здесь появляются горы мусора.

Видео: ВКонтакте / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", "За сохранение Муринского парка".