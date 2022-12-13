В Мурино появилась новая "река"

На одной из улиц произошла авария на теплосетях.

В Мурино одна из улиц превратилась в реку. На сетях подземных коммуникаций ООО "Новая водная ассоциация" произошла авария. Об этом сообщили пользователи в группе "Типичное Мурино I Девяткино" в социальной сети "ВКонтакте".

Из-за прорыва трубы затопило Вокзальную улицу. Сейчас на место случившегося приехала аварийная бригада. Она уже приступила к ремонтным работам. Система водоотвода работает в штатном режиме.

В Сети пользователи с иронией отреагировали на произошедшее. Они обменялись шутками.

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Фото: Вконтакте / Типичное Мурино I Девяткино