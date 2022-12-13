В Мурино появилась новая "река"

В Мурино одна из улиц превратилась в реку. На сетях подземных коммуникаций ООО "Новая водная ассоциация" произошла авария. Об этом сообщили пользователи в группе "Типичное Мурино I Девяткино" в социальной сети "ВКонтакте".
Из-за прорыва трубы затопило Вокзальную улицу. Сейчас на место случившегося приехала аварийная бригада. Она уже приступила к ремонтным работам. Система водоотвода работает в штатном режиме.
В Сети пользователи с иронией отреагировали на произошедшее. Они обменялись шутками.
Поплыли!
Евгений Фрост
Объявляем конкурс названий для реки!
Данила Омаров
Ранее на Piter.tv: стали известны подробности нападения иностранца на сотрудника ОМОНа в центре Петербурга.
Фото: Вконтакте / Типичное Мурино I Девяткино
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все