В Мурино построят новый ТРЦ за 1,5 миллиарда рублей

В нем будут располагаться первый в Мурино кинотеатр, фуд-холл, ресторан с террасой, супермаркет, а также более 80 магазинов.

В Мурино рядом с основным съездом КАД, на Охтинской аллее, появится новый торгово-развлекательный центр "Экопарк". Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Общая площадь здания 24,5 тыс. квадратных метра. Предполагается, что строительство будет продолжать около 2 лет, а стоимость комплекса составит не менее 1,5 миллиарда рублей. В нем будут располагаться первый в Мурино кинотеатр, фуд-холл, ресторан с террасой, супермаркет, а также более 80 магазинов.

По словам Марии Парфененко, генерального директора инвестиционно-управляющей компании STEIT, возможности торгового комплекса не ограничиваются только шоппингом, но и выполняют функции общественного пространства, а также создают новые рабочие места и в целом более комфортную среду для жизни.

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Фото: Piter.tv



