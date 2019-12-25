Полиция задержала правонарушителя, избившего женщину в Мурино

Им оказался 31-летний безработный мужчина.

В среду, 19 мая, около 6 утра в полицию поступило сообщение, что у дома №16/2 по Воронцовскому бульвару в Мурино мужчина избивает женщину. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако не нашли участников инцидента. Спустя некоторое время в полицию обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что во дворе дома мужчина силой отобрал у неё телефон и скрылся в подъезде. Спустя несколько минут сотрудники полиции задержали злоумышленника по указанному адресу. Им оказался 31-летний безработный мужчина.

Потерпевшая вскоре была госпитализирована с множественными ушибами. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что полиция задержала мигранта, избившего мужчину на Сенной площади.

Фото: Piter.tv