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Во Всеволожском районе Ленобласти открылись два новых детских сада
Сегодня, 16:39
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Во Всеволожском районе Ленобласти открылись два новых детских сада

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Образовательные учреждения расположились в Буграх и Мурино.

Во Всеволожском районе Ленобласти открылись два новых детских сада. В четверг, 2 сентября, губернатор Александр Дрозденко осмотрел каждый из них, сообщили в пресс-службе областного правительства. 

Новый детсад открылся в поселке Бугры. Он является филиалом детского сада комбинированного вида №35. Образовательное учреждение рассчитано на 80 малышей, для которых создали отдельные игровую, спальную и туалетную комнаты, раздевалку, буфет, а также музыкальный и физкультурный залы. Детский сад оснащен пищеблоком полного цикла приготовления и медицинским блоком. 

В Мурино открылся детсад на 100 мест. Он является дошкольным отделением Муринского центра образования №2. Сад рассчитан на пять групп, для которых доступны игровая и спальная комнаты, туалет, раздевалка и буфет. Учреждение является встроенным помещением многоквартирного дома.

Ранее мы писали, что жители Мурино вернули себе детский сад.

Фото: Piter.tv

Теги: бугры, детские сады, мурино
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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