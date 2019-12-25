В Мурино и Кудрово появятся отделения полиции

Строительство должны завершить до конца следующего года.

В городах Ленобласти Мурино и Кудрово появятся отделения полиции. Сегодня, 19 августа, об этом договорились губернатор Александр Дрозденко и начальник ГУ МВД по Петербург и области Роман Плугин.

Строительство и укомлектование отделов завершится до конца 2021-го года. В Кудрово оно появится за счет строительных компаний, а в Мурино строительство профинансирует область по заказу полицейского главка. На второй объект выделят 150 млн рублей.

Напомним, сейчас в Мурино идет строительство нового участка КАД. Два новых съезда планируют открыть до осени.

Фото: Piter.TV