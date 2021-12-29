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В Мурино и Кудрово готовятся открыть дополнительные пункты медпомощи в БЦ и офисах
Сегодня, 11:47
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В Мурино и Кудрово готовятся открыть дополнительные пункты медпомощи в БЦ и офисах

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Деловое сообщество Ленобласти откликнулось на просьбу губернатора Александра Дрозденко подключиться к решению проблемы.

В Кудрово и Мурино направлены два передвижных медицинских комплекса, в ближайшее время дополнительные места амбулаторного приема будут развернуты на площадях ФОКа, БЦ и офиса строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Деловое сообщество Ленобласти откликнулось на просьбу губернатора Александра Дрозденко подключиться к решению проблемы с получением медпомощи в Кудрово, Мурино и Буграх.

Александр Дрозденко вместе с председателем комитета по здравоохранению Сергеем Вылегжаниным осмотрели предлагаемые помещения и обсудили возможность временного размещения там медицинских мощностей. 

Ранее стало известно, что в Ленобласти более 135 тысяч жителей прошли ревакцинацию от коронавируса.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: кудрово, мурино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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