В Мурино и Кудрово готовятся открыть дополнительные пункты медпомощи в БЦ и офисах

Деловое сообщество Ленобласти откликнулось на просьбу губернатора Александра Дрозденко подключиться к решению проблемы.

В Кудрово и Мурино направлены два передвижных медицинских комплекса, в ближайшее время дополнительные места амбулаторного приема будут развернуты на площадях ФОКа, БЦ и офиса строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Деловое сообщество Ленобласти откликнулось на просьбу губернатора Александра Дрозденко подключиться к решению проблемы с получением медпомощи в Кудрово, Мурино и Буграх.

Александр Дрозденко вместе с председателем комитета по здравоохранению Сергеем Вылегжаниным осмотрели предлагаемые помещения и обсудили возможность временного размещения там медицинских мощностей.

Ранее стало известно, что в Ленобласти более 135 тысяч жителей прошли ревакцинацию от коронавируса.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти