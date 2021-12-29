В Ленобласти более 135 тысяч жителей прошли ревакцинацию от коронавируса

С начала прививочной кампании в Ленобласти прошли вакцинацию 1 млн 010 тысяч 435 граждан. Об этом 30 января сообщила пресс-служба администрации региона.
Также стало известно, что ревакцинацию прошли уже 135 тысяч 864 ленинградца.
На данный момент в Ленобласти развёрнуто 1939 коронавирусных коек, из них занято – 1477. На ИВЛ находятся 32 человека.
Ранее стало известно, что в Ленобласти на текущей неделе готовятся принять 20 тысяч амбулаторно болеющих ковидом.
Фото: pexels
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