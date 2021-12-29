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В Ленобласти более 135 тысяч жителей прошли ревакцинацию от коронавируса
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти более 135 тысяч жителей прошли ревакцинацию от коронавируса

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На данный момент в Ленобласти развёрнуто 1939 коронавирусных коек, из них занято – 1477.

С начала прививочной кампании в Ленобласти прошли вакцинацию 1 млн 010 тысяч 435 граждан. Об этом 30 января сообщила пресс-служба администрации региона.

Также стало известно, что ревакцинацию прошли уже 135 тысяч 864 ленинградца.

На данный момент в Ленобласти развёрнуто 1939 коронавирусных коек, из них занято – 1477. На ИВЛ находятся 32 человека.

Ранее стало известно, что в Ленобласти на текущей неделе готовятся принять 20 тысяч амбулаторно болеющих ковидом.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, ревакцинация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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