В Муравьевском парке появилась новая пара краснокнижных журавлей

Сотрудники парка наблюдают за поведением птиц при помощи камер.

В Муравьевском парке, расположенном на территории Амурской области (в Приамурье) появилась новая пара краснокнижных журавлей. Снеговик и Нико официально были объявлены парой. Сотрудники объяснили, что продолжают любоваться над поведением птиц.

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Напомним, что в октябре 2022 года пара японских журавлей Снеговик и Нико стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов региона. Специалисты надеялись, что птицы смогут создать пару. Для наблюдения за поведением птиц в вольере были установлены камеры видеонаблюдения. Трансляция ведется в круглосуточном режиме. Известно, что Снеговик является потомком Кивили и Оки, которые трагически погибли зимой прошлого года при задымлении вольера. Нико - это самка, рожденная в якутском зоопарке "Орто-Дой".

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Фото и видео: Telegram / Муравьевский парк устойчивого природопользования