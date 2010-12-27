Стали известны причины самопроизвольного развода "Володарского" моста

Специалисты считают, что в во всем виновата деформация "крыла" моста.

Специалисты компании "Мостотрест" обследовали Володарский мост, который самопроизвольно развелся в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе проверки были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, вызвавшие упругие деформации "крыла" моста. Это и стало причиной кратковременного поднятия "клюва" разводного пролета приблизительно на 20 см.

В настоящее время продолжается выяснение причин произошедшего.

Напомним, что инцидент с поднятием моста случился в субботу, 25 августа. В результате непредвиденных обстоятельств на мосту случилось ДТП: Лада Калина врезалась в полотно моста, на большой скорости. Водитель попал в больницу в очень тяжелом состоянии.

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