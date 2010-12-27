Подрядчик не успел вовремя поменять на Володарском мосту гидропривод

Представители "Мостотреста" рассказали о проведении ремонтных работ на Володарском.

Причиной неожиданного развода Володарского моста вечером 25 августа стало то, что подрядчик не успел вовремя заменить систему гидропривода. Работы завершились до начала замены асфальтобетонного покрытия.

В техническое задание было включено изготовление и поставка двух насосов, которые обеспечивают разводку переправы, а также шкафы машинного отделения для выдачи информации о состоянии устройств.Контракт был исполнен 27 июля, хотя работы должны были быть завершены уже к 30 июня. "Мостотресту" пришлось разрешить проведение ремонта дорожного покрытия раньше, чем поменялась система гидропривода. Специалисты заявили, что причиной несчастного случая, в ходе которого пострадали несколько людей, стали дополнительные динамические нагрузки на участке пролетного строения. Они привели к деформации "крыла" моста. Из-за этого пролеты самопроизвольно открылись на несколько десятков сантиметров.

Отметим, что согласно данным сайта государственных закупок, на данный вид работ был заключен договор на 31, 8 миллионов рублей. Единственным претендентом на тендер стала компания "Промтрансавтоматика".

Фото: Piter.tv