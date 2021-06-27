В Москве зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Предыдущий антирекорд был выявлен 25 июня 2021 года.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали максимум смертей от COVID-19. Об этом информирует официальный Telegram-канал оперативного штаба российской столицы.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 114 человек, что является максимумом с начала эпидемии COVID-19. До этого дня антирекорд составлял 98 смертей за сутки – 25 июня текущего года.

Согласно опубликованным данным, за прошедшие сутки в столице было выявлено 6723 случаев. С начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 1 338 937 человек. За сутки госпитализированы более 1760 человек, 731 из которых в настоящее время подключены к ИВЛ.

Всего на территории России за сутки выявлено более 20 тысяч новых случаев COVID-19. Количество случаев заражения за все время составило 5 451 291. Общее число смертей от COVID-19, по данным оперштаба, на сегодняшний день составило 133 282, за сутки оно выросло почти на 600.

Ранее в Индии обнаружили один из самых опасных вирусов в мире.

Видео: стопкоронавирус.рф, Telegram/Оперштаб Москвы