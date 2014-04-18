В Москве задержан находившийся в международном розыске граждан Таджикистана

Ирина Волк рассказала о том, что иностранцы совершили убийство.

На территории российской столицы сотрудники НЦБ Интерпола и Московского уголовного розыска задержали двоих братьев – граждан Республики Таджикистан. В настоящее время иностранцы обвиняются в убийстве с особой жестокостью, связанном с похищением человека. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что преступление было совершено в ноябре 2020 года на родине, а затем мужчины вернулись на территорию России.

Братья узнали, что их сестра в Таджикистане вступила в близкие отношения с мужчиной. Это вызвало резко негативную реакцию обвиняемых. Вернувшись на родину, они похитили и убили сожителя сестры, а затем закопали его тело на свалке. Ирина Волк, пресс-сектретарь МВД РФ

Фигуранты расследования были объявлены в международный розыск. Российские полицейские установили местонахождение разыскиваемых лиц и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. Решается вопрос об экстрадиции иностранцев в Таджикистан.

Задержан гражданин Турции, находившегося в международном розыске.

Фото и видео: МВД медиа