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В Москве задержали насильника, который надругался над двумя женщинами за день
Сегодня, 14:51
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В Москве задержали насильника, который надругался над двумя женщинами за день

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Следователи устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Столичные полицейские задержали сексуального маньяка, который насиловал женщин в Чоботовском лесу.

РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления по Москве Юлию Иванову сообщает, что в Москве задержан подозреваемый в 2 изнасилованиях в среду 5 августа. Утром в среду маньяк напал на молодую женщину и изнасиловал ее. Чуть позднее в этом же районе была изнасилована еще одна женщина.

По подозрению в совершении данных преступлений задержан мужчина 1982 года рождения. Следствие расследует уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". В ходе расследования дела устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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Фото: pixabay, Яндекс карта

Теги: новости москвы и области, чоботовский лес маньяк, чоботовский маньяк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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