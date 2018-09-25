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Фигуристку Татьяну Тотьмянину экстренно госпитализировали в столичный онкоцентр
Сегодня, 13:01
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Alena_Zinovieva

Фигуристку Татьяну Тотьмянину экстренно госпитализировали в столичный онкоцентр

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У олимпийской чемпионки нашли новообразование.

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Тотьмянину экстренно госпитализировали в один из столичных онкоцентров. В клинике спортсменке сделали операцию по удалению желчного пузыря методом лапароскопии. Об этом пишет Telegtam-канал Mash.

У Тотьмяниной обнаружили новообразование в желчном пузыре. Орган было решено удалить. Сообщается, что операция прошла успешно. Образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

Ранее мы публиковали подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Фото: Instagram / tatianatotmyanina

Теги: новообразование, опухоль, татьяна тотьмянина
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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