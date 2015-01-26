В Москве в офис компании Google пришли судебные приставы

Планировалось взыскать штрафы с компании.

В Москве в офис компании Google пришли судебгные пристав. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В сообщении говорится, что в офисе была всего одна сотрудница. Стало известно, что приставы хотели взыскать с компании штрафы. Сотрудница, которая находилась в офисе, по информации Mash, позвонила адвокату. Он сообщил приставам, что в здании находится офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая располагается в США.

Напомним, что часть штрафов Google была выписана из-за отказа компании удалять запрещенную информацию.

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Видео: Telegram/Mash