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В Москве в офис компании Google пришли судебные приставы

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Планировалось взыскать штрафы с компании.

В Москве в офис компании Google пришли судебгные пристав. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В сообщении говорится, что в офисе была всего одна сотрудница. Стало известно, что приставы хотели взыскать с компании штрафы. Сотрудница, которая находилась в офисе, по информации Mash, позвонила адвокату. Он сообщил приставам, что в здании находится офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая располагается в США.

Напомним, что часть штрафов Google была выписана из-за отказа компании удалять запрещенную информацию.

Ранее мы писали, что "Ночлежка" в Петербурге и Москве нуждается в дождевиках для бездомных. 

Видео: Telegram/Mash

Теги: офис google в москве, судебные приставы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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