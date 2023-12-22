В Москве усилили меры безопасности в аэропортах и на вокзалах

Сотрудников транспортной безопасности перевели в режим повышенной готовности.

В связи с террористическим актом в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта в городе усилили меры безопасности в местах массового скопления людей, на вокзалах и в аэропортах. Об этом рассказали в пресс-службах ОАО "РЖД" и Росавиации.

Сотрудников транспортной безопасности перевели в режим повышенной готовности, по тревоге подняты ОМОН, СОБР.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу и подожгли зал, в связи с чем кровля "Крокуса" начала рушиться, пишет издание "РИА Новости". Пожарные из подвала вывели 100 человек, рассказали в МЧС России. Площадь возгорания, предварительно, составляет до 3 тыс. "квадратов".

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