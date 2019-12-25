В Москве упростили правила получения медотвода от прививки

Департамент здравоохранения Москвы упростит правила получения медицинского отвода от вакцинации для жителей города. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Российская столица стала пилотным регионом по внедрению единого механизма выдачи справок о медотводе по территории всего государства. Для получения документа на едином портале государственных услуг необходимо иметь московский полис обязательного медицинского страхования или быть прикрепленным к столичной поликлинике.
Выдавать справки начнут со 2 декабря, пишет издание "Коммерсантъ". Медицинский отвод от прививки может быть предоставлен, если у гражданина имеются острые инфекционные заболевания, а также обострения серьезных хронических заболеваний. В иных случаях решение принимает лечащий врач.
На федеральном уровне данная процедура заработает с февраля следующего года.
Ранее результаты исследования показали, что большинство врачей не ожидают снижения заболеваемости COVID-19 в скором времени.
Фото: pexels.com
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