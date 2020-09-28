Видео: В Москве угонщик переехал владельца машины и ударил полицейского

Владелец в машины с травмами в больнице.

В Москве угонщик автомобиля переехал владельца, разбил машину и ударил полицейского.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что в Москве злоумышленник воспользовался тем, что владелец машины вышел из машины и оставил ключ зажигание в машине. Он сел в машину и поехал. Владелец, чтобы остановить машину, ухватился за дверцу, но попал под колеса.

Машина вскоре врезалась и остановилась. Угонщика задержали очевидцы и передали в руки полиции. Другие очевидцы вытащили автовладельца из-под колес и передали медикам. Во время задержания угонщик ударил одного из полицейских и попытался скрыться.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело

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Видео: МВД МЕДИА