В Москве скончалась актриса фильма "Летят журавли" Валентина Березуцкая

По предварительной информации, она скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

В возрасте 86 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, советская и российская актриса Валентина Березуцкая. Об этом на своем сайте сообщил телеканал "Россия К".

Валентина Федоровна окончила ВГИК в 1955 году, ее первой ролью стала эпизодическая в фильме "Вольница". Она снималась в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Покровские ворота", "Летят журавли", "Старухи", "Дневной дозор". Всего за жизнь она сыграла более 200 ролей в кино.

Актриса умерла в своей квартире в Москве 31 января. По предварительной информации, она скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

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