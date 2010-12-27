В Москве с серьезным заболеванием госпитализирован оперный певец Сергей Балашов

Сейчас врачи оказывают артисту помощь.

В среду, 24 октября, в Москве госпитализирован оперный певец Сергей Балашов. Об этом сообщает РЕН-тв.

Известно, что артист долгое время страдал от очень серьезного заболевания, осложнения которого послужило поводом для госпетализации.

В данный момент медики проводят обследование пациента, а также оказывают ему необходимую помощь.

Сергей Балашов- тенор, солист Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича - Данченко.

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Фото:Piter.TV