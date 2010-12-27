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В Москве с серьезным заболеванием госпитализирован оперный певец Сергей Балашов
Вчера, 21:55
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IRINA_CHALKINA
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В Москве с серьезным заболеванием госпитализирован оперный певец Сергей Балашов

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Сейчас врачи оказывают артисту помощь.

В среду, 24 октября, в Москве госпитализирован оперный певец Сергей Балашов. Об этом сообщает РЕН-тв.

Известно, что артист долгое время страдал от очень серьезного заболевания, осложнения которого послужило поводом для госпетализации. 

В данный момент медики проводят обследование пациента, а также оказывают ему необходимую помощь.

Сергей Балашов- тенор, солист Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича - Данченко.

Ранее мы сообщали о том, что рок-группа "Пасош" прекратила творческую деятельность

Фото:Piter.TV

Теги: опера , сергей балашов
Категории: Лента новостей Происшествия Культура Музыка

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