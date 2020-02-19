В Москве состоялась премьера фильма "Калашников"

В центре сюжета судьба человека, который смог стать великим конструктором, несмотря на жизненные трудности.

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Калашников", посвященного жизни и судьбе знаменитого конструктора. Об этом пишут РИА Новости.

Картину представил режиссер Константин Буслов. История расскажет о Калашникове. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47.

Главные роли исполнили Юрий Борисов, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин и другие. В широкий прокат фильм выйдет 20 февраля.

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Видео: YouTube / Megogo Distribution