В Москве открыли новый железнодорожный вокзал

Ему дали название "Восточный".

В Москве состоялось открытие десятого по счету железнодорожного вокзала. Об этом пишет "Российская газета".

Новому вокзалу дали название "Восточный". По данным СМИ, он был возведен специально для разгрузки линий метро в центре столицы, а также для возможности проведения реконструкционных работ на Курском вокзале. Сюда будет переведены некоторые рейсы в направлении Нижнего Новгорода, Иванова и других городов. Также вокзал примет транзитные поезда из Ижевска, Новороссийска, Санкт-Петербурга.

На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал данный проект "позитивным" как для москвичей, так и для гостей города.

Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения. Сергей Собянин, мэр Москвы

Здание вокзала состоит из двух этажей. На первом находятся кассы, точки общественного питания и зал ожидания, на втором – зона повышенной комфортности. Также вокзал оборудован камерами хранения и подъемниками для колясок.

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Видео: YouTube / Россия 24