Песков объяснил отказ Москвы принять рейсы из ЕС в обход Белоруссии

В Кремле не считают, что эта ситуация является поводом для обострения отношений с ЕС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отказ Москвы принять рейсы из ЕС, которые летят в обход Белоруссии, вызваны техническими моментами. По его словам, все дело в согласовании точек влета в воздушное пространство России. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что в настоящее время ведется работа по разрешению технической ситуации. Пресс-секретарь подчеркнул, что эта ситуация не является поводом для обострения отношений между Россией и Евросоюзом.

Напомним, что 27 мая Россия не выдала разрешение авиаперевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход территории Белоруссии. Такая же ситуация произошла с рейсом из Парижа, самолет должен был прилететь в Москву.

Фото: kremlin.ru