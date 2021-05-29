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МЧС третьи сутки подряд предупреждает жителей Москвы о сильном ветре и грозах

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Непогода продолжится до конца субботы.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозах, сильном ветре и дождях в субботу до конца дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 мая местами по Москве ожидаются дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с.

из сообщения ГУ МЧС

По данным СМИ, жителям Москвы ведомство рассылает подобные сообщения третий день подряд. Москвичам посоветовали быть внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию и скорость движения, а также порекомендовали не парковать свои автомобили вблизи деревьев. Пешеходов призвали не укрываться от осадков и ветра под непрочными конструкциями и прикрепить светоотражающие элементы на одежду.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 29 мая воздух прогреется до +16 градусов.

Видео:YouTube / EXCLUSIVE VIDEOS
 

Теги: гроза, дождь, москва, мчс, погода, сильный ветер
Категории: Новости России, Лента новостей,

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