В Москве не согласовали акцию сторонников Навального 21 апреля

Власти Москвы объяснили отказ в проведении публичных мероприятий 21 апреля коронавирусными ограничениями.

Московские власти отказались согласовывать проведение двухчасовой акции на 100 тыс. человек на Манежной площади в среду, 21 апреля. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы сообщили, что правительство получило уведомление об акции в форме митинга.

Власти Москвы не уточняют, от кого поступило уведомление. Но директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иноагентов Минюста) Иван Жданов сообщил, что он и глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым подавали соответствующий запрос.

В столичном департаменте отметили, что причиной отказа стали действующий в Москве запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали, что дело о признании ФБК* экстремистской организацией рассмотрят в закрытом режиме (*внесен в реестр иноагентов Минюста).

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